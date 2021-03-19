شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مميزات اللائحة التنفيدية لقانون الجمعيات الأهلية فى 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعىُ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الاهلية بعد إقرارها وتتقدم الجمعيات بطلب للتوفيق وضعها طبقا للائحة بعد اعتماد النماذج الجديدة وعرضها على مجلس الإدارة الذى يدعو لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقوم بتقديم طلب للجهة الإدارية والممثلة فى إدارة التضامن الاجتماعى التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول أهم مميزات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الاهلية فى نقاط محددة.

1- التحول الرقمى: ميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية.



2- توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة تبدا من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.



3- حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوم بحد أقصى.

4- عدم وجود مواد مقيدة للحرية: الاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي.



5- أساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية.



6- وجود وحدة تخص الجمعيات الأهلية مكفول لها الاستقلالية.



7- تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة : تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العامة.



8- أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام بأكمله منتخب من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد.



9- مشاركة الأجانب في الجمعيات الأهلية : زيادة تمثيل الأجانب إلى 25%

10- إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وإمكانية فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج بعد ترخيصها

11-الشمول المالي : تنظيم استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وقبول الأموال النقدية إلى حد 10 آلاف جنيه بالنسبة للإعانات والتبرعات.

12- تنشيط صندوق دعم مشروعات الجمعيات وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات.