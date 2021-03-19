ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة وينتهى فصل الشتاء، ويبدأ الاعتدال الربيعى، والذى يحل على الكرة الأرضية غدا السبت 20 من شهر مارس الجارى، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى، ليكون بذلك أول الفصول فى عام 2021.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه بدايات وأطوال فصول السنة الأربعة خلال عام 2021، كما يلى: