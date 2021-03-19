شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه بدايات وأطوال فصول السنة الأربعة خلال عام 2021، كما يلى:
- فصل الربيع:
موعده: يبدأ السبت 20 مارس
طوله: 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة
- فصل الصيف:
موعده: يبدأ الإثنين 21 يونيو
طوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة
- فصل الخريف:
موعده: يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر
طوله : 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة
- فصل الشتاء:
موعده: يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.
وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).