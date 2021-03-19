شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. فيديو سقوط عقار وميل 3 منازل مجاورة فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول مستخدمي لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو لانهيار عقار فى حارة ابن مطروح بمنطقة كوم الشقافة في محافظة الإسكندرية مما أدى إلى ميل 3 عقارات مجاورة بجانبه.

نشرت صفحة «كوم الشقافة أصل الإسكندرية» على موقع «فيس بوك» مقطع فيديو لانهيار العقار ومعه تعليق: «سقوط عقار في كوم الشقافة، مما أدى إلي تعرض ٣ عقارات أخرى بجانبه إلى الميل، وتعرض الأهالي للخطر، وتم إبلاغ النجدة والتى قررت إخلاء ٤ بيوت من الأهالي، ونرجو مساعدة أكثر من 15 أسرة مكونة من كبار السن والأطفال والشباب لتوفير الإعاشة والسكن لهم».

وأكد عدد من الأهالي عدم وجود ضحايا أو إصابات من جراء سقوط المنزل، ويوضح مقطع الفيديو انهيار المنزل وتتابع سقوط بعض أجزاء من المنزل المنهار فى محافظة الإسكندرية بحارة ابن مطروح فى منطقة كوم الشقافة.

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سقوط عقار وميل 3 منازل مجاورة فى الإسكندرية (فيديو)