شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الجمعة 19-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية عن يوم الجمعة 19-3-2021، ويكثر البحث على محرك بحث جوجل اليوم بشكل كبير عن موعد أذان صلاة الفجر وموعد أذان صلاة الجمعة وموعد أذان صلاة المغرب فى الإسكندرية بشكل رئيسي اليوم.

موعد أذان الفجر 4.38 ص

موعد الشروق 6.05 ص

موعد أذان الجمعة 12.08 م

موعد أذان العصر 3.35 م

موعد أذان المغرب 6.11 م

موعد أذان العشاء 7.29 م

حمل إمساكية رمضان لمدينة الإسكندرية

تعرَّف على حالة الطقس اليوم فى الإسكندرية