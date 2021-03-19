شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة فى البحيرة اليوم الجمعة 19-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى عدد من مدن محافظة البحيرة عن يوم الجمعة 19-3-2021، وانتشر البحث عن مواقيت الصلاة فى البحيرة على محرك بحث جوجل اليوم وخصوصًا موعد أذان صلاة الفجر وأيضًا موعد أذان صلاة الجمعة وكذلك موعد أذان صلاة المغرب.

موعد أذان الفجر 4.36 ص

موعد الشروق 6.03 ص

موعد أذان صلاة الجمعة 12.06 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.27 م

موعد أذان الفجر 4.35 ص

موعد الشروق 6.03 ص

موعد أذان صلاة الجمعة 12.06 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.27 م

موعد أذان الفجر 4.30 ص

موعد الشروق 5.58 ص

موعد أذان صلاة الجمعة 12.00 م

موعد أذان العصر 3.27 م

موعد أذان المغرب 6.03 م

موعد أذان العشاء 7.21 م

موعد أذان الفجر 4.20 ص

موعد الشروق 5.48 ص

موعد أذان صلاة الجمعة 11.58 ص

موعد أذان العصر 3.18 م

موعد أذان المغرب 5.54 م

موعد أذان العشاء 7.13 م

موعد أذان الفجر 4.29 ص

موعد الشروق 5.57 ص

موعد أذان صلاة الجمعة 11.59 ص

موعد أذان العصر 3.26 م

موعد أذان المغرب 6.02 م

موعد أذان العشاء 7.20 م

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