شكرا لقرائتكم خبر عن القمر والمريخ ونجم الطيران.. مثلث سماوى يزين السماء اليوم فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الجمعة، 19 مارس 2021، وبداية الليل اقتران القمر والمريخ، حيث سيفصل بينهما حوالى درجة واحدة في كوكبة الثور وسيكون القمر بعمر ستة أيام، وسينتظمان في مثلث مع نجم الدبران فوق الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المريخ سيبدو للعين المجردة في صورة نقطة ضوئية حمراء خافته أعلى يمين القمر (بالنسبة للراصد)، في حين سيكون نجم الدبران إلى أعلى يسار القمر وبسبب المسافة الواسعة جدا فلن تظهر سويا مع مجال رؤية التلسكوب.