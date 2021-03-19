شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم ملفات وزارة الزراعة على مدار العام الماضى × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد بعض الإنجازات التي تحققت في مجال الزراعة خلال العام الماضى..1- حصر جميع الأراضى غير المستغلة لضمان الإستخدام الأمثل بما يحقق المنفعة للدولة المصرية لضمان الإدارة الجيدة لهذه الأصول.
2- الحكومة اخترقت أحد أهم الملفات وهو التوسع الأفقى في إستصلاح الأراضى للإستفادة من الموارد المائية والأرضية بأعلى كفاءة.
3- وصول المياه من مصادر متعددة لأراضي سيناء لإستصلاح واستزراع أكثر من 500 ألف فدان لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين
4- حصر وتصنيف التربة في مساحة 688 ألف فدان جنوب الضبعة تمهيدا لإضافتها للمساحات المستهدف إستصلاحها، وتحديد التركيب المحصولي المناسب لها.
5- مصر نجحت فى تصدير أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم كورونا .
6- مصر حصدت المركز الأول في صادرات الموالح على المستوى العالمى.
7- ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى.
8- فتح 11 سوقا جديدا للصادرات الزراعية المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية " السوق اليابانى".
9- تسجيل العديد من الأصناف الجديدة من التقاوى بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية.
10- التوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان البالغ عددها 826 مركز، و تطوير 31 مركز و موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعي الصحة العامة.
11- نجاح مصر في بدء تصدير الدواجن بعد إعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ14 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، و24 منشأة آخرى جاهزة للاعتماد الدولى.