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قطاع المعاهد الأزهرية يصدر جدولا موحدا لامتحانات الفصل الثانى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى، وذلك على النحو الآتى:

 

- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت اشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الادارة التعليمية.

 

- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي اعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.

 

- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته غير تراكمى.

 

- هناك جدول موحد للامتحانات.

 

- امتحانات شهر مايو بها سؤالين تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وابريل.

 

- يراعي في الامتحانات الشمول والتدرج من السهل الى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.

 

- بالنسبة للشهادات بعد اجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل الى الكنترول العام للشهادات في المنطقة .

 

- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة وإذا قدر الله وحدث خطأ سوف يحاسب عليه.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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