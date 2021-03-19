شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام ينعى شاكر عبد الحميد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ علم نفس الإبداع، قائلا: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور شاكر عبدالحميد، وكان الدكتور وزيرا للثقافة في ظروف صعبة أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزورى عام ٢٠١٢ وأدى دورا وطنيا خلال تلك المرحلة.

وأضاف: «رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان».