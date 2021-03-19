شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الثقافية» تنعى شاكر عبد الحميد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والذي وافته المنية مساء أمس، وقال إن الدكتور شاكر عبدالحميد كان يتميز فضلا عن علمه الغزيروثقافته الموسوعية بأدبه الجم، وتواضعه الذي يليق بالعلماء .

أضاف «عبدالوهاب»، أننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة ومحبي وتلاميذ الدكتور شاكر عبدالحميد، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.