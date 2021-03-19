شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة سيدة مصابة بـ كورونا في مستشفى الوقف المركزي بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجى تواضرس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مستشفى الوقف المركزى بقيادة الدكتور محمد عبدالقوي، مدير مستشفى الوقف المركزي قد نجحت في إجراء ولادة قيصرية لمريضة من نجع حمادي تبلغ ثلاثين عاما، تعاني من الإصابة بفيروس كورونا .

قال الدكتور محمد عبد القوى، مدير المستشفى، إن السيدة دخلت إلى قسم العزل من حوالي أسبوع وتم التعامل معها طبيا طبقا للبروتوكول المحدد من وزاره الصحة، ثم شعرت بآلام الولادة، وعلى الفور قام الفريق الطبى بالتدخل وإجراء الولادة القيصرية بنجاح، موضحا أنها والجنين بحالة جيدة ويخصعان لرعاية طبية كاملة .