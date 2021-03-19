شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي "الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية لعشرة متدربين من العاملين بديوان عام الهيئة العامة لقصور الثقافة،

حيث أوضح الدكتور محمد عبد العزيز أن الإدارة لم تكن وليده هذا العصر أو ثمار للفكر الحديث، ولكنها عرفت منذ أن عاش الإنسان في جماعات منظمة تطورت بتطور الحضارات الإنسانية على مر العصور،

متناولا بالشرح والإيضاح المكونات الأساسية لنظام الإدارة بداية من المدخلات ثم عمليات التحول ووصولاً إلى المخرجات .

كما تناول أهم المناهج الحديثة للإدارة من خلال طرح مفهوم وأنماط القيادة الإدارية ليطرح في نهاية المحاضرة النماذج المختلفة للقيادي المثالي، موضحاً أن القيادي المثالي لا يلتزم بنموذج موحد، وإنما هو عُرضة لأن يغير النموذج القيادي في ضوء المواقف التي يواجها.