شكرا لقرائتكم خبر عن الأستاذ الجامعى صاحب سؤال "القاضية ممكن": لم أقصد الإساءة ووالدتى زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام حسن عوض، أستاذ قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أن وضع عبارة "القاضية ممكن" جاء تعبرًا عن أن أى مشكلة يمكن حلها وحسمها فى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أستاذ قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لم يقصد الإساءة لنادى الزمالك نهائيا، والدليل على ذلك أن والدتى وشقيقى الأصغر يشجعان نادى الزمالك .

وكان وضع دكتور جامعى بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، سؤالا للطلاب، عن وضع تصميم لوجو عبارة عن "القاضية ممكن"، فى إشارة إلى هدف محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى، فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، ما أثار غضب جمهور الزمالك.

وجاء السؤال على النحو التالي، لم تعد عبارة القاضية ممكن مجرد تعليق رياضي، بل تحولت إلى مصطلح يستخدمه الشباب للتعبير عن كل ما يحدث فى اللحظة الأخيرة وقلب الموازين، كما فعل هدف اللاعب الشهير محمد مجدى أفشة فى الدقيقة 85 من نهائى دورى أبطال أفريقيا ما أدى إلى تتويج بطل القرن الأهلى بلقبه التاسع، وعلى الرغم من مرور شهور على المباراة، إلا أن العبارة خلدت على مواقع التواصل الاجتماعى بالرسوم الهزلية والتعليقات، ووصلت إلى الشعار الذى أنشأه أحد استوديوهات الشعارات فى مصر، كما هو موضح فى مربع 10×10سم، صمم شعارًا من إبداعك الخاص، باستخدام مجموعة ألوان، تحتوى على اللون الأحمر مع ذكر مجموعة اللون المستخدمة إذا كانت مكملة أو متشابهة أو ثلاثية، للاحتفال بهذه المناسبة، وأن يحتوى التصميم على عبارة (Elkadia Momken) بالعربية.

ومن جانب أكد الدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، أنه تم إحالة واضع السؤال وذكر كلمة القاضية ممكن للتحقيقات، لإثار غضب جمهور نادى الزمالك.

وأضاف عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحقيقات ستجرى تحت إشراف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، لمعرفة كافة التفاصيل حول الواقعة.

وكان عدد كبير من جمهور نادى الزمالك، تداول سؤالاً لامتحانات قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، طلب فيه الدكتور من الطلاب، وضع تصميم لوجو عبارة عن القاضية ممكن، فى إشارة إلى هدف محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلي، فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ما أثار غضب جمهور الزمالك.