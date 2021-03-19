شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السياحة تعلن رسميا 3 أبريل موعدا لموكب نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



السياحة والآثار تعلن رسميًا 3 أبريل موعدا لموكب نقل المومياوات الملكية.. فيديو

وزيرة الصحة: تسجيل أكثر من 87% من أهالى جنوب سيناء بالتأمين الصحي الشامل

وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل

التعليم: عقد امتحان تجريبى للثانوية العامة أبريل المقبل

وزيرة الصحة: 80% من الطواقم الطبية المشاركة فى مبادرة 100 مليون صحة إناث

وزيرة الصحة: الرئيس كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

التعليم تؤكد تسلم كل طالب "شيت" بدرجات الاختبارات المجمعة.. وإتاحة التظلمات

وزيرة الصحة: 10 ملايين جنيه تكلفة ميكنة الخدمات المقدمة بمستشفى طابا المركزى

التضامن: المنظمات الأجنبية تعمل وفقا لاحتياجات المجتمع المصرى

الطاقة الذرية: مفاعل أنشاص 2 يعتبر ضمن أحدث 7 مفاعلات بحثية بالعالم