شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوى من موقع الوزارة ( الرابط والخطوات ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة أولى ثانوى وثانية ثانوي لامتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال ساعات حيث أدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، بالدقهلية، أن نتيجة الصف الاول الثانوى والصف الثانى الثانوى، ستعلن فقط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.



ونفت وزارة التربية التعليم، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي، من أي منصة أخرى، ودعت الطلاب الإلتزام بالرابط الخاص بموقع الوزارة الرسمى.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 ونشرت مديرية التعليم بالدقهلية الرابط الخاص بالنتيحة وخطوات حصول الطلاب على نتيجته من خلاله .

1- يدخل الطالب على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا ( الرابط )

2- اختيار الصف الثانوي التابع له .

3- كتابة كود الطالب .

4- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

5- اختيار أيقونة عرض النتيجة .

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