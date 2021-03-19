شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنشيء أضخم ميناء بري يربط آسيا بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة النقل ان هيئة الموانيء البرية والجافة قامت بوضع خطة جاري تنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع .

وأضافت في بيان لها انه تم تطوير ميناء السلوم البري تطويراً شاملاً بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنية مصري وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من اسيا إلى شمال أفريقيا وجارى تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجارى أيضاً تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونياً.

وأوضحت بالاضافة أنه تم تزويد موانىء ( قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري ) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ الكترونياً .