شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين آخرين بعد ترميمهما الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى (48) مسجدًا، وذلك الجمعة ، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1053 مسجدًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن أسماء المساجد المقرر افتتاحها هي :
مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. أبو الحسن الشاذلى – رأس سدر
2. السلام - الطور
3. الهدى – أبو زنيمة
مديرية أوقاف البحيرة
4. عمر بن الخطاب - دمنهور
5. الميهي – قرية الميهي - الدلنجات
6. أم اللبن – قرية أم اللبن- أبو حمص
7. النور – قرية محلة كيل – أبو حمص
8. 4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار
9. عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص
10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور
11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور
12. النور – بوالينو - دمنهور
13. مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار
14. التوبة – المعركة الرئيسية – مدينة بدر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
15. الحفير – قرية 7 - الحامول
16. الرحمة زهران – الفتح - مطوبس
17. أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض
18. فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق
19. الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول
20. الشيخة صالحة- ع سلام - مطوبس
21. حسين وهبة راغب – قرية محى بك - دسوق
22. الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ
مديرية أوقاف دمياط
23. آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ
24. النور – السنانية – كفر البطيخ
مديرية أوقاف أسيوط
25. أولاد إسماعيل- النواورة مركز البدارى
26. الرحمن – القوصية – مركز القوصية
27. أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصية
28. الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصية
29. التقوى – دير القصير مركز القوصية
30. الهدى- القصير مركز القوصية
31. العسقلاني – باقور مركز أبو تيج
32. آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيج
33. سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوط
34. عباد الرحمن – بني عدى مركز منفلوط
35. أبو بكر الصديق – بني عدى البحرية مركز منفلوط
36. مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوط
37. الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوط
38. بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتح
مديرية أوقاف الفيوم
39. مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطسا
مديرية أوقاف الشرقية
40. الحاج محمد النجار- ههيا
41. أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجم
42. المصطفى – بيشية عامر مينا القمح
43. الكبير - النعامنة- منيا القمح
44. الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح
مديرية أوقاف القليوبية
45. الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم
46. التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطر
مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف دمياط
47. الفتح – الشيخ درغام - دمياط
مديرية أوقاف الشرقية
48. العباس- عزبة الرغلة كفر صقر
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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