شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين آخرين بعد ترميمهما الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى (48) مسجدًا، وذلك الجمعة ، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1053 مسجدًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن أسماء المساجد المقرر افتتاحها هي :

مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. أبو الحسن الشاذلى – رأس سدر

2. السلام - الطور

3. الهدى – أبو زنيمة

مديرية أوقاف البحيرة

4. عمر بن الخطاب - دمنهور

5. الميهي – قرية الميهي - الدلنجات

6. أم اللبن – قرية أم اللبن- أبو حمص

7. النور – قرية محلة كيل – أبو حمص

8. 4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار

9. عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص

10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور

11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور

12. النور – بوالينو - دمنهور

13. مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار

14. التوبة – المعركة الرئيسية – مدينة بدر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

15. الحفير – قرية 7 - الحامول

16. الرحمة زهران – الفتح - مطوبس

17. أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض

18. فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق

19. الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول

20. الشيخة صالحة- ع سلام - مطوبس

21. حسين وهبة راغب – قرية محى بك - دسوق

22. الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ

مديرية أوقاف دمياط

23. آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ

24. النور – السنانية – كفر البطيخ

مديرية أوقاف أسيوط

25. أولاد إسماعيل- النواورة مركز البدارى

26. الرحمن – القوصية – مركز القوصية

27. أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصية

28. الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصية

29. التقوى – دير القصير مركز القوصية

30. الهدى- القصير مركز القوصية

31. العسقلاني – باقور مركز أبو تيج

32. آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيج

33. سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوط

34. عباد الرحمن – بني عدى مركز منفلوط

35. أبو بكر الصديق – بني عدى البحرية مركز منفلوط

36. مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوط

37. الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوط

38. بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتح

مديرية أوقاف الفيوم

39. مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطسا

مديرية أوقاف الشرقية

40. الحاج محمد النجار- ههيا

41. أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجم

42. المصطفى – بيشية عامر مينا القمح

43. الكبير - النعامنة- منيا القمح

44. الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح

مديرية أوقاف القليوبية

45. الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم

46. التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطر

مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف دمياط

47. الفتح – الشيخ درغام - دمياط

مديرية أوقاف الشرقية

48. العباس- عزبة الرغلة كفر صقر