شكرا لقرائتكم خبر عن غطاسون يحذرون من اختفاء سمكة نابليون من معظم مناطق الغوص بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من الغطاسين العاملين في رحلات الغوص بالبحر الأحمر الاحمر من اختفاء سمكة «نابليون» الشهيرة والمهددة بخطر الانقراض من معظم مواقع الغطس أمام سواحل مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وذلك مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بسبب الصيد الجائر لها من خلال الشباك المخالفة وبنادق الصيد التي انتشرت في الفترة الاخيرة

واكد عمرو سعد مدرب غوص أن سمكة «نابليون» من اشهر الاسماك واكثرها جاذبية للسائحين من هواة ممارسة رياضة الغوص والأنشطة البحرية بمنطقة البحر الأحمر وأصبحت مواقع الغطس التي كانت تتواجد بها هذه السمكة خالية منها بسبب ممارسات بشرية وبيئية مخالفة حيث فوجئ الغطاسون بأن مناطق كثيرة اختفت منها سمكة نابليون وان غيابها أصبح لافت للنظر بسبب تميز السمكة بحجمها الكبير وحركتها البطيئة بجوار حاجز الشعاب المرجانية في الأعماق القريبة من ٥ إلى ٩ متر .سمكة نابليون هي سمكة من عائلات أسماك الشعاب المرجانية الممنوع صيدها طبقا لقانون البيئة اختفى معظمها بسبب الصيد بالبنادق وهو أكثر أدوات الصيد المحظور استخدامها في البحر الأحمر بسبب تأثيرها الكبير على الأسماك وتقليل المخزون السمكى حيث صدرت عدة قرارات بمنع بيع وتداول كافة أنواع الشباك وبنادق الصيد في محافظة البحر الأحمر حيث تؤدي هذه الأنشطة المخالفة إلى الإخلال بالتوازن البيئي من خلال استهداف أنواع بعينها وكذلك يؤدي إلى استنزاف وانقراض أنواع أخرى من الأسماك والكائنات البحرية وتعد سمكة نابليون من أهم عناصر الجذب السياحي واسمها العلمي (Cheilinus undulatus) وهي سمكة معمرة من أسماك الشعاب المرجانية التي لها صفات مميزة منها الحجم الذي يتجاوز المترين وبها خطين خلف العين وسنام على الجبهة، وتظهر بوضوح خلال العمر المتقدم ويتميز الذكر من هذه الأسماك بحجم أكبر نوعا من الإناث وتعيش في أزواج وفي مجموعات صغيرة وان هذه السمكة تجذب السائحين من هواة الغطس للتصوير معها وملامستها واطعامها دون اذي وتعد رؤية هذه السمكة من اهم عناصر الجذب السياحي في البحر الاحمر

وأكد مسؤولو حماية البيئة بالبحر الاحمر ان المنظمة الدولية لحماية وصون الطبيعة والبيئة وضعت سمكة نابليون الشهيرة في النشرة الحمراء التي تصدرها المنظمة ضمن قوائم الكائنات البحرية والبرية المهددة بخطر الانقراض وإلزام الدول ذات العضوية بالمنظمة بتفعيل قرارات حماية هذه السمكة النادرة والمهددة بالانقراض من مياه البحار والمحيطات ومن بينها البحر الأحمر وتتميز سمكة نابليون بخجلها الشديد وحركتها البطيئة وزنها الذي يصل نحو ٢٠٠ كيلو جرام حيث تتواجد بمناطق الشعاب المرجانية العميقة في عدد من المواقع بالبحر الأحمر ووضعتها اتفاقية المنظمة الدولية سايتس لحماية الكائنات البرية والبحرية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر لها وانخفاض أعداد تكاثرها وتعد هذه السمكة من النوع المسالم وغير المؤذي وهي سمكة معمرة تصل لنحو 25 عاما ولا تؤذي الإنسان وتتغذى على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان ويتراوح طولها ما بين متر ونصف إلى مترين ويصل وزنها إلى نحو 200 كيلو جرام وتعد من الأسماك البطيئة التكاثر مما يجعلها مهددة بالانقراض وأن هذه السمكة ضمن قائمة الأسماك التي تغير جنسها من أنثى إلى ذكر دون التوصل العلمي لأسباب هذه الظاهرة

وحول تسميتها باسم «نابليون» أن ذلك بسبب ذلك وجود «سنام» أعلى رأس السمكة يشبه قبعة الجنرال الفرنسي «نابليون بونابرت» وان هذا السنام يكبر حجمه كلما زاد عمر السمكة وطالب غلاب بتشديد عقوبات الصيد الجائر على هذه السمكة

وكشف أحد باحثي البيئة ومحميات البحر الأحمر أن جريمة التعدي بالصيد على هذه السمكة يعاقب بها كل من يثبت مشاركته فيها وان مصر موقعة على اتفاقية «سايتس» لحماية الكائنات البرية والبحرية ومنع صيدها أو تداولها بالبيع والمتاجر ومنها منع صيد سمكة نابليون المسالمة وإن المنظمة الدولية لحماية وصون الطبيعة والبيئة وضعت سمكة (نابليون) الشهيرة في النشرة الحمراء التي تصدرها المنظمة ضمن قوائم الكائنات البحرية والبرية المهددة بخطر الانقراض وطالبت منظمات ووزارات البيئة والجمعيات الاهلية والحكومية بحماية هذه السمكة والزام الدول ذات العضوية بالمنظمة بتفعيل قرارات حماية هذه السمكة النادرة والمهددة بالانقراض من مياه البحار والمحيطات ومن بينها البحر الاحمر وان تقدير قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر والمهدد بخطر الانقراض من خلال تقدير حجم السمكة ووضع معادلة التقييم الخاصة بالأضرار الناتجة عن تدمير البيئات البحرية بما يعادل 3 آلاف دولار للسمكة الكبيرة بالإضافة لـ 500 دولار عن السمكة الصغيرة

وقام خبراء معهد علوم البحار والمتخصصين في تحنيط الكائنات البحرية باشراف الدكتور محمود دار عميد المعهد بعملية تحنيط سمكة نابليون الشهيرة والمهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها وذلك بعد أن تم ضبطها داخل ثلاجة أحد محال الأسماك بالغردقة بغرض بيعها للجمهور وتكون فريق التحنيط من علام اسماعيل ورزقاوي محمد وعبدالحميد عبدالوهاب واحمد الليبي وايمن ومحمد حسن وعبدالكريم رشوان

وأكد الدكتور محمود عبدالراضي مدير المعهد ان هذه السمكة من الأسماك المعمرة بالبحر الأحمر وتعد من اكبر الاسماك التي تم العثور عليها من هذة النوعية ويبلغ طولها نحو متر و٦٠ سم ووزنها ٦٠ كيلو جرام ويبلغ عمرها نحو ٣٠ عام وهي انثى وتم صيدها ببندقية صيد وأضاف عبدالراضي ان هذه السمكة تعيش في الأعماق وتعد أهم عناصر الجذب للسائحين من ممارسي رياضة الغوص في البحر الأحمر

واكد الدكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد أنه تم تشريح السمكة وتفريغها من اللحوم والاحشاء تمهيدا لبدء عملية التحنيط لعرضها في متحف التحنيط بالمعهد وتم استخدام كميات من ملح الطعام ونشارة الخشب ومادة البوركس التي تمنع العفونة وتمتص الدماء والسوائل والدهون

وأضاف معاطي أن عملية انتزاع الاحشاء وتشفية اللحم والتخلص البيئي منها وتركيب شاسيه حديدي داخل بطن كهيكل داخلي لشد الجلد حتى يتم يتحلل اللحم ثم يعاد بناء الهيكل مرة وبعد تمليح الجلد يعاد تركيبه على الشكل الذي كان عليه من قبل وسيتم اقامة احتفال عرضه بمتحف المعهد العلمي

وكشف تقرير الصفة التشريحية انه تبين بالفحص الظاهرى، أن العينة لانثي وقد تم اخذ عينات من جميع انسجة الجسم للفحص الباثولوجى وإجراء تحليل dna للسمكة