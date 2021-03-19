شكرا لقرائتكم خبر عن النيل للإعلام ينشر الوعي بالمشروعات القومية ويكرم الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مركز النيل للإعلام بشبرا الخيمة والتابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية حول المشاريع القومية الرائدة التي تبنتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالبلاد ولتحسين مستوي المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت علا أبوالعينين رئيس المركز أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تنفيذ عدد من أهم المشاريع القومية التي كان المواطنين في حاجة لها ومنها مشروع تنمية القرية الريفية، والذي تهدف من خلاله الدولة بتوفير كافة الخدمات التي تحتاجها القرية، دون أن يكون الأهالي مضطرون لمغادرتها للحصول على الخدمة، أو الزحف العمراني خارج حدودها لنيل خدمات أفضل سواء على المستوي الصحي أو التأميني أو الخدمات الإلكترونية.

واستشهدت بخطط الدولة في تبطين الترع التي بدأت فيها الدولة بمجرد وضع تصورها لما لها من أهمية في الحفاظ على المياه وترشيدها.

وتطرق الإعلامي الحسين عبدالفتاح إلى عدد آخر من المشروعات منها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي فتحت الباب للاستثمار العقاري على المستوي الدولي لما تقدمة من خدمات وتصميمات تعد الأولي من نوعها كبناء اعلي برج في افريقيا.

وقال: «كانت تباع الأراضي في صحراء مصر بأثمان بخسه، أم الان وبعد استصلاح الأراضي في مصر وبهذا التخطيط العمراني الدولي تجاوز سعر المتر الالف الجنيهات، بما يدر أرباحا للدولة، وفي الوقت ذاته لم تنسي الدولة نصيب المواطن في العشوائيات من التطوير حيث قامت بمنح محدودي الدخل شقق سكنيه ومفروشة بالأثاث والأدوات الكهربائية في مناطق كاملة المرافق والخدمات».

ونفي ما يزعمه البعض بأن الكثير من الأموال تم إنفاقها في إنشاء الطرق والكباري مؤكدا أن حالة الزحام المروري تجعلنا في أمس الحاجة لتلك المناورة البداية وليس المحاور فقط بل توجت الدولة المنظومة المرورية بمبادرة إحلال وتجديد السيارات التي مر على تصنيعها ٢٠ عاما «.

ولأول مرة اخدت مصر خطوة فعليه لوقف الباء على الأراضي الزراعية التي فقدت مصر منها ٤٠٠ ألف فدان أثرت على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتسببت في رفع أسعارها، ولهذا استهدف الرئيس استصلاح مليون ونصف فدان، كي نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي بل والتصدير

وبلغ حجم المشروعات القومية الان ٢٥ ألف مشروع

وتوج المركز الندوة التثقيفية بحفل نظمته لجنة إدارة الأنشطة برئاسة محمد لبيب وقامت بتوزيع جوائز تذكارية وتكريم عدد من الشخصيات بمناسبة عيد الأسرة ومنهم الأبنة المثالية شيماء نبيل بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة وزميلتها سحر أحمد الام المثالية هي وعدد من موظفات مركز الإعلام.