شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو إيمان جنيدي : لن أنسي تكريم سيدة مصر الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنا لم أتوقع أن أكون من بين المكرمين ولم أتوقع أن اتسلم جائزتي من السيدة انتصار السيسي.. هكذا عبرت الفنانة إيمان جنيدي، أول امرأة مايسترو بصعيد مصر، عن تفاصيل تكريمهما من حرم الرئيس السيسي خلال في احتفالية يوم المرأة المصرية «أيقونة النجاح»، التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن عدد من المُكرمات من النماذج المشرفة من المرأة.

وأضاف أول مايسترو من صعيد مصر فوجئت بإبلاغي منذ ايام بأنني من ضمن المُكرمات من قبل سيدة مصر الأولى، في احتفالية يوم المرأة، وكانت لحظة سعادة خاصة لي لأنني شعرت بأن تعبي ومجهودي عبر سنوات في تكوين فرقة موسيقية وقياداتها كأول امرأة من الصعيد بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، وجد تقديرا ومحل اهتمام ومتابعة.

واضافت: «لن أنسى تلك الاحتفالية التي كُرمت خلالها أو لحظات التكريم، وبخاصة لحظة تكريمي فقد كانت سيدة مصر الأولى ودودة للغاية وبسيطة معنا، فقد هنأتني وأثنت على وشعرت انني لبست الثوب الأبيض».

وقالت إن التكريم جاء لدوري في تقديم المرأة المصرية وكفاحها بصورة إيجابية في الموسيقى، مشيرة إلى أنني شعرت بالفخر أن التكريم عن مجمل أعمالي.

وحصدت إيمان جنيدي العديد من الجوائز وشهادات التقدير من محافظة بني سويف ورؤساء جامعتها، وكان الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف كرم المايسترو إيمان جنيدي أول سيدة مصرية تقود فرقة أوركسترا للموسيقى العربية، وقائد منتخب جامعة بني سويف للموسيقى.

وعن نشأتها تقول إيمان جنيدي: «ولدت في أسرة فنية، مع أخوة يعشقون العود والكمان وأبيات الشعر، وكانت مفاتيح البيانو أول ما لمسته أصابعي في طفولتي، ثم التحقت بكلية التربية الموسيقية، ومن حُبي للموسيقى، حيث كنت بين خيارين، أن اختار كلية الحقوق، أو التربية الموسيقية مثل شقيقتي الكبرى إلا ان هوايتي غلبتني».

وتابعت : وعلى الرغم من ان كلية التربية الموسيقية كانت بالقاهرة إلا ان السفر للقاهرة والجلوس بالمدينة الجامعية لم يرهبني، وحصلت على بكالوريوس التربية الموسيقية عام 1984، وكنت متفوقة في الدراسة، وعقب التخرج سافرت إلى دولة الكويت، للإقامة مع أسرتي، لمدة 4 أعوام، ثم بعد ذلك استلمت عملي بوزارة التربية والتعليم المصرية، واثناء ذلك توليت تدريب الطلائع بوزارة الشباب والرياضة أيضاً، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لمنصب موجهة عام التربية الموسيقية في بني سويف، بعدها وقع على الاختيار لتدريب طلاب الفريق الفني بجامعة بني سويف في عام 2007، بعد أن تولت قيادة فرقة الموسيقي العربية بثقافة بني سويف عام 2005.

واستطردت، دخلت مرحلة جديدة من حياتي وهوايتي بتكوين فرقة موسيقية ازداد قوامها حتى وصل إلى 40 عازفا، وعلى الرغم من صعوبة قيادة الأوركسترا نظرا لطول ساعات التدريبات والتحضيرات والتنسيق العمل مع مجموعة كبيرة من الموسيقيين في نفس الوقت، إلا انني اشعر بسعادة كبيرة، قائلة هناك صعوبات واجهتها في البداية جعلت المسيرة محفوفة بالتحديات، خاصة في مجتمع الصعيد المحافظ، من بينها عدم تعود الرجال من قبل أن تشرف امرأة على تدريبهم أو قيادتهم، كذلك محدودية عدد الآت المتاحة للتدرب عليها مثل: الكمان والناي والقانون.