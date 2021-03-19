شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة المنوفية تفتح أبوابها للمترددات علـى حملة لدعـم صحـة المـرأة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأنه في إطار الدور المجتمعى لجامعة المنوفية ومستشفياتها الجامعية وإستكمالاً لدورها في المبادرات الرئاسية السابقة (100 مليون صحة)، تبدأ مستشفيات جامعة المنوفية في إستقبال المترددات من محافظة المنوفية على عيادة صحة المرأة إعتباراً من الأحد القادم 21 مارس وذلك ضمن الحملة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

هذا وقد أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على حرص المستشفيات الجامعية في المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تزال جارية حتى الآن مثل القضاء على قوائم الإنتظار وقدد حققت مستشفيات جامعة المنوفية طفرة هائلة في إنجاز نسبة كبيرة من الحالات المحولة من قوائم الإنتظار وتقوم الأقسام الجراحية المختلفة بالعمل في لست العمليات الجراحية حتى أوقات متأخرة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأنه تم الإستعداد جيداً من جانب إدارة المستشفيات الجامعية للإشتراك في هذه المبادرة الرئاسية وتم تخصيص عيادة خاصة لصحة المرأة يتم فيها إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة من قياس الضغط والسكر والكشف على الثدى وإجراء فحص الماموجرام إذا إستلزم الأمر، كما تختص العيادة بتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات بأهمية الكشف الدورى على الثدى وكذلك الصحة الإنجابية، كما أاوصح بأن الكشف مجانا ولا تحتاج المريضة إلى دفع قيمة تذكرة الكشف.