شكرا لقرائتكم خبر عن «الزم قدميها» محاضرة بمكتبة النمسا الثقافية عن الأم في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت اليوم مكتبة الدير الثقافية بالأقصر محاضرة بعنوان «التوعية لسلوك الطفل» وتناولت الباحثة شيماء عبدالحميد طريقة توعية الطفل للسلوك عن طريق غير مباشر وتنمية المهارات عند الطفل.

بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية بالأقصر اليوم محاضرة بعنوان «إلزم قدميها (فضل الام )» وأوضح عربى أحمد محمد أن بر الوالدين حق عظيم وواجب مقدس ودعوة جميع الشرائع السماوية لطاعة الوالدين وطاعة الوالدين من طاعة الله وكل الأنبياء والمرسلين كانوا بارين لأبائهم.

وخص الله الأم بالأولوية في الطاعة والرعاية لما تراه من تعب ومشقة في الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأبناء، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان «دور الأم في الأسرة» وأوضح على حسان أن الأم دعامة الأسرة.

وهى أول من يغرس القيم والأخلاق في الأبناء ودور الأم في الأسرة بين التنظير والواقع، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة رسم بالقلم الرصاص للطالبة زينب خالد وحسنية محمد على.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى التابع لفرع ثقافة الاقصر اليوم محاضرة بعنوان «ذكرى تحرير طابا» وتحدث فيها الكاتب السياسى أحمد محمد مدنى عن طابا جزء من شبة جزيرة سيناء الحبيبة وتحرير طابا وطريقة إستردادها والآثار الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على الدولة المصرية.

كما أقام اليوم قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم بعنوان «كارت معايدة» تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

بينما أعد قصر ثقافة الطفل لليوم الثانى بجمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية بالأقصر ورشة فنون تشكيليةعن «عيد الأم» تنفيذ مسؤولي الفنون التشكيلية بالقصر، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعرة هدى غنيم وألقت قصيدة بعنوان«الحب واللقاء»، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة «رحيل».