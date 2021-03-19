شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الجلالة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وجامعة الجلالة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي.

وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وتكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى الاشتراك في المشروعات البحثية والرسائل العلمية.

وشملت الاتفاقية التعاون في برامج الأنشطة الطلابية، والعمل على تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن توقيع مذكرة التفاهم يحقق الإفادة لطلاب الأكاديمية وجامعة الجلالة في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف أن جامعة الجلالة تقدر الجهد الكبير الذي تقدمه الأكاديمية نحو التعاون مع العديد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الطلاب وتقديمهم للمجتمع بأعلى مستوى علمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تحرص على توقيع وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبريات الجامعات والمؤسسات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربي كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات في مجالات العلوم والبحث العلمي لخدمة الوطن العربي.