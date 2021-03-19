شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بشارع الوحدة فى إمبابة أمام مستشفى الحميات لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال تغذية مستشفى حميات إمبابة بكابلات كهرباء جهد متوسط، نظرا لما يتطلبه زيادة غرف العزل بالمستشفى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

ونوهت محافظة الجيزة فى بيان لها أن الشركة المنفذة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابه في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمده يوم واحد فقط، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح غدا الجمعة حتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركه المرور.

واوضحت محافظه الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية، والحواجز الفسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .