شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تفتتح معرض منتجات الحرف اليدوية للشباب التاسع بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، اليوم الخميس ،لإفتتاح المعرض التاسع لعرض وبيع منتجات الشباب أصحاب المنتجات الصغيرة والحرف اليدوية ، بحضور عدد من المديريين، والذى تنظمة الاداره العامة للسياحة والمصايف بالنادى الاجتماعى بمطروح فى الفترة من 18 -20 مارس الجارى

أوضحت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف أن المعرض يضم المعرض 85 عارض لبيع المنتجات اليدوية والمأكولات والحلوى والملابس الجاهزة واليدوية ومنتجات الزيتون ومشتقاته، بالإشتراك مع الجمعية التعاونية الزراعية وجمعية التحدي للتنمية الشاملة وجهاز تنمية المشروعات والجمعية التعاونية لمنتجى الزيتون وجمعية الاسر المنتجة

أكدت نائب محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بفتح منافذ تسويقية لمنتجات الشباب والسيدات المعيلات ومساعدتهم على الترويج الامثل وتسويق لمنتجاتهم وتحقيق الاستفادة لهم دون تحملهم اي أعباء مالية ، مشيرا الى أنه ستتم اقامة معرض دائم تنفذه المحافظة قريباً لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وعرض منتجاتهم