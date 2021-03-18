شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : الطبيب المصري شرف لجميع أطباء بلاد العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، إن الطبيب المصري شرف لجميع أطباء بلاد العالم، ولا يقل عن الأطباء الأجانب شيئا،

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الدكتور المصري من أفضل الأطباء في العالم، حيث تجتمع المهنية مع المنظومة الطبية الجيدة.

وأوضح أن والده كان مثله الأعلى في الحياة، وكان سبب في تعليمه الأمانة، مؤكدا أن الطب مهنة إنسانية في المقام الأول.

وأشار إلى أن السبب الكبير في تفاوت أجور الأطباء هو اختلاف الفئات الذي يقوم الطبيب لعلاجهم، منوها بأنه أصبح لم يعد مهنة مربحة.