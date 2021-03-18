شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : النصب في الطب خطير جدا ومن يمارسه دون دراسة يستحق الإعدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن العدد في الجامعات الخاصة أقل من الجامعات الحكومية.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الجامعات الأهلية هي مستقبل مصر، وسيكون لها تأثير كبير في القطاع الطبي.

وأوضح أن التعليم المجاني جعل القصر العيني ليس بالقوة التي كان عليها، مؤكدا أن مناهج الطب موحد في جميع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

وأشار إلى أن النصب في كل مكان، أما النصب في القطاع الطبي خطير جداً، متابعا: "رجاءا سيبوا الطالب يختار هو عايز يدخل أي كلية"، منوها بأن الشخص الذي يمارس الطب دون دراسة ويكشف على أي سيدة يعتبر هتك عرض، ويستحق الإعدام.

وأكد أن مستوى التعليم سوف يتغير بعد جائحة كورونا، معقبا: "مينفعش يبقى ابني جايب 95% ومش عارف يدخل الكلية اللي عايزها سواء في الجامعة الحكومية أو الخاصة".