شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا : بحث الاستفادة من الأصول الثابتة ومتابعة برنامج تنمية الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعه رقم 210 لمناقشة عدد من الأمور الهامة التي تخص المواطنين والعاملين بالشركة.

وقال «الشهاوى» إن أبرز ماتم مناقشته متابعة البرنامج الرئاسي تنميه الريف المصري الذي يخدم ٥ مراكز بالمنيا، بالإضافة إلى تعديل المستوى التنظيمى لهيكل الادارة الفنية للاصول لتصبح الادارة العامة للاصول واستحداث ادارات للتقييم والتحليل الفني للمعدات الكهروميكانيكية وادارة متابعة تخطيط، الصيانة وادارة التقييم والتحليل الفنى للاصول المدنية للشبكات والاستفادة المثلى من الاصول ومعرفة المستغل وغير المستغل، حيث أن الشركة نجحت في الآونة الأخيرة في حصر أكثر من 95%من الاصول.

كما تمت مناقشة كيفية استفادة العاملين المرضى والمتوفين من صندوق الجزاءات لتحقيق اكبر فائدة لأسر هؤلاء العاملين.

وأكد الشهاوي استمرار الشركة في تطوير الخدمات والاستفادة من البنية التحتية لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن لمواطني المحافظة.