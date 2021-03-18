شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر : نسعى لبناء شخصية مواطن صالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، زيارته اليوم الخميس، لمحافظة اسيوط، واستقبله اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، بمدرسة السلام الحديثة المشتركة للاحتفال بتكريم الأم المثالية والطلاب المتفوقين.

جاء ذلك بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والشيخ صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي. وتضمن الاحتفال السلام الوطني وعددًا من الفقرات الاستعراضية الفنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية وزيارة للمتاحف التاريخية بالمدرسة.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: «نرحب بالسادة الضيوف من كل قلوبنا وتشريف سيادتكم يعكس توجه الدولة الدائم بالاهتمام بالتعليم والتنشئة، ونحن في دولة ما بعد ٣٠ يونيو نشعر بتعميق المواطنة».

وأضاف زكي: «نسعى في مدارسنا لبناء شخصية مواطن صالح نقدمه للمجتمع المصري قادر على النهوض بمستقبل مصر».

ومن جانبه قال محافظ أسيوط: «يحظى الشباب في جميع المجتمعات بالعناية والرعاية أكثر من أي فئةٍ أخرى من فئات المجتمع، لأنهم عماد المستقبل والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات وحتى الأهل، فالجميع ينظر للشباب على أنهم الطريق لتحقيق التقدم في جميع مجالات الحياة، فهم يمتلكون الطاقة اللازمة للتغيير، ويستطيعون أن يصنعوا فرقًا حقيقيًّا».

كما شارك بالحضور كل من القس أرنست نادي، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عادل عبدالمسيح، رئيس مجمع أسيوط، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وكان في استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية والسادة الضيوف والوفد المرافق الأستاذة ايمان زاهي ولسن، مديرة مدرسة السلام الحديثة المشتركة.

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: نسعى في مدارسنا لبناء شخصية مواطن صالح قادر على النهوض بمستقبل مصر

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: نسعى في مدارسنا لبناء شخصية مواطن صالح قادر على النهوض بمستقبل مصر