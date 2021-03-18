شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بفريق «أسترازينيكا»: اللقاح آمن وفعال ولا علاقة له بجلطات الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سالمان، باحث في الفريق البحثي الخاص بـ لقاح استرازينيكا بـ أكسفورد، أن كل الدلائل العلمية تؤكد أن اللقاح آمن وفعال على الفئات العمرية ولا علاقة له بجلطات الدم، لافتا إلى أن 11 مليون شخص تلقوا اللقاح في بريطانيا.

وقال أحمد سالمان، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية dmc، تقديم الإعلامي أحمد فايق، إنه تم تسجيل 37 حالة فقط لها علاقة بظهور تجلطات الدم بأوروبا من أصل ملايين حصلوا على اللقاح، لافتاً إلى أن جلطات الدم تحدث بصورة طبيعية وكل 3 أشخاص من بين مليون شخص قد يظهر عليهم أعراض تجلطات الدم.

وعن قرار بعض الدول الأوروبية إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا على أراضيها، قال إنه إجراء روتيني احترازي فقط لتدقيق البيانات، مشيرا إلى أنه وفق الإحصائيات الرسمية، فإن هناك حوالي 80 مليون شخص حصلوا على اللقاح حول العالم، و18 مليون شخص حصلوا على اللقاح في الاتحاد الأوروبي وإنجلترا، مؤكدا أنه لم تصرح أي جهة بأن لقاح أسترازينيكا يتسبب في جلطات الدم أو الوفيات.