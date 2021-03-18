شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية لخط سير موكب الموميات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء اقتراب موعد استقبال الحدث الحدث العظيم الذي ينتظره العالم «موكب الموميات الملكيّة» الحدث الذي سيكون من ابرز المشاهد في القرن 21 حيث يتم العمل على قدم وساق لخروجه بأبهى صوره وبشكل بظهر قيمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة

في ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة التجهيزات المتعلقة بمراحل تطوير خط سير المومياوات الملكيّة وضمن الجهود المبذولة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حيث وجهت نائب المحافظ الأحياء المعنية بخط السير والمارة بالمسار والجاهزية القصوى ومراجعة جميع الأعمال المتعلقة بتطوير خط سير المومياوات الملكيّة وفى سياق متصل قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم بالمرور الميدانى لمتابعة الأعمال الجارية وإبداء ملاحظاتها على كل ما يجرى والتأكد من تلافى.ما ابدته من ملاحظات في السابق إلى جانب وضع اللمسات النهائية والجمالية التي تضفي طابع خاص ومميز لكل عمل تقوم به وتترك بصمة لا يمكن أن تمحى،، بمشاركة مجموعة عمل لا تمل من بذل الجهود سبيل الارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية والتطوير الدائم وتغيير واجهة المنطقة الجنوبية وجعلها تتسم بأبهى صورها الحضارية

حتى يتم خروج الحدث أمام العالم بشكل راقٍ عالمى، يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

في سياق متصل فقد قامت نائب المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق حى مصر القديمة حيث يتم عمل تابلوه زراعي من الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى ليضفى مظهر جمالى بخط السير، وقد وجهت برفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب مراجعة الارصفة والبلدورات ورفع كفاءتها وتقليم جميع الاشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور كما أكدت على ضرورة دهان اعمدة الانارة المارة بالمسار

ومن خلال مرور نائب المحافظ بخط السير بنطاق حى السيدة زينب فقد وجهت بضرورة استكمال تركيب الجرانيت امام معهد الأورام كما شددت على رفع الإشغالات بجوار المسجد كما وجهت بدهان بعض العقارات وايضا دهان الارصفة الواقعة بالمسار إلى جانب مراجعة النافورة التجميلية ميدان فم الخليج ورفع كفاءتها وشددت على رفع أي مخلفات أو اشغالات من جانبى نهر النيل حيث يدخل ضمن الأعمال والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية

نافورة ميدان فم الخليج وهي عبار عن تصميم هرمي مضاء من الزوايا وتنساب المياه مع على المسطح الهرمي إلى ارضية النافورة.. والشكل الهرمى يتكون من جرانيت حوض زرع مضئ ..

وتم تنفيذ أعمال التطوير خلال وقت وجيز من خلال عمل جاد استمر ليل نهار

اضافة نائب المحافظ، أنه تم عمل زيادة في المساحة الخضراء والتشجير حتى تضفي مظهر يبهر الانظار وتمت جميع الاعمال، بالتعاون مع السيد الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب ومجموعة عمل تعمل من خلال تعليماته وبمشاركة أيضا مع مجموعة عمل جادة من المنطقة الجنوبية بمتابعة العميد ماجد فوزى مدير مشروعات المنطقة الجنوبية

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أي تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعة الفواخير، وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة.

كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين.

كما أشارت نائب المحافظ إلى أنه جارى مراجعة دهانات أجسام وأسوار كافة الكباري الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها.

وقد تم رفع «شاسيهات» الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية.

إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات

وأضافت إلى أنه ضمن الانجازات الواقعة بخط السير «تطوير كوبرى المانسترلى» بنطاق حى مصر القديمة وهو يقع أيضا بخط سير مسيرة المومياوات الملكية إلى جانب أهميته التراثية والتاريخية وتصميمه ذو الطابع المعمارى المميز وفائدة الكوبرى من ناحية المنفعة المقدمة للمواطنين من خلال سهولة نقلهم من منطقة أثر النبي إلى المقياس منيل الروضة والعكس حيث مرورا بنهر النيل إلى جانب ماتم به من تطوير والمجهودات التي بذلت من المنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة رئيس الحى، حتى يظهر بهذا المظهر الحضارى الراقى كمتنزه ومتنفس للمواطنين

جدير بالذكر ان هذا الحدث العالمى سوف يسير عبر موكب ملكى فخم يليق بملوك مصر القديمة، يشهده العالم أجمع، حيث يتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ويأتى هذا في إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.