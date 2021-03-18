شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي: الضغط العالي كارثة كبيرة وأبوس إيدكم متدخنوش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الضغط العالي كارثة كبيرة لدى المصريين، وأن ثلث المصريين مصابون بارتفاع في ضغط الدم، لافتاً إلى أن أغلب مصابى الضغط والسكر لا يعلمون بإصابتهم.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن المدخن مدمن، موجها حديثه للمصريين: «أبوس ايديكم مدخنوش، بأحزن كطبيب عندما أرى الفتيات والسيدات يدخن الشيشة».

وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في مرتبات الأطباء، وهذا شيء إنساني جدا، خاصة ما نراه خلال جائحة كورونا.

وأوضح أننا بحاجه لاستعادة مصطلح «حكيم»، لافتاً إلى أن هناك أطباء كثر مثل الدكتور محمد مشالي، وكان الانتقاد الوحيد عليه أنه ممارس عام، حيث أن التخصص مهم جداً، معقبا: «الطبيب المصري من انضف الدكاترة في العالم».