شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مركز سمالوط في المنيا بأزمة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي محمد سيد على، رئيس مركز سمالوط في المنيا الخميس، عن عمر يناهز 55 عامًا، متأثرا بأزمة صحية ألمت قبل شهرين، وجرى تشييع الجنازة بقرية بني حسن، بابوقرقاص، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة شرق النيل، وسط حضور من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وتدرج «سيد» في العمل الوظيفي من رئيس وحدة محلية قروية، حتي رئيس لمركز مغاغة، ثم رئيسًا لمركز ومدينة المنيا، ثم رئيسًا لمركز سمالوط، ورحل عن عمر يناهز 55 سنة.