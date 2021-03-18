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وفاة رئيس مركز سمالوط في المنيا بأزمة صحية

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي محمد سيد على، رئيس مركز سمالوط في المنيا الخميس، عن عمر يناهز 55 عامًا، متأثرا بأزمة صحية ألمت قبل شهرين، وجرى تشييع الجنازة بقرية بني حسن، بابوقرقاص، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة شرق النيل، وسط حضور من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وتدرج «سيد» في العمل الوظيفي من رئيس وحدة محلية قروية، حتي رئيس لمركز مغاغة، ثم رئيسًا لمركز ومدينة المنيا، ثم رئيسًا لمركز سمالوط، ورحل عن عمر يناهز 55 سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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