شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ أطباء مصر في عيدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التهنئة لاطباء مصر بمناسبة احتفال مصر اليوم بيوم الطبيب الذي يوافق يوم 18 مارس من كل عام

واكد المحافظ على ان اطباء مصر هم وسائر جيشها الابيض صمام الامان للوطن ضد فيروس كورونا وأنهم مثلهم مثل ابطال الوطن من رجال الجيش والشرطة لم يدخروا جهدا من اجل التضحية بارواحهم الغالية فداء للوطن

كما اشار «عبدالعال»، إلى ان «معركة فيروس كورونا اثبتت بطولة اطباء مصر، وقال: «فهم نموذجا ستتحدث عنه الامم وستهتدي به الاجيال القادة فتحية عرفان لاطباء مصر.. وتحية احترام وتقدير لشهداء الجيش الأبيض».

يذكر انه تم اختيار يوم 18 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطبيب المصري كونه يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبوزعبل في 18 مارس عام 1827.

وفي عام 1827 أسس محمد على باشا مدرسة الطب استجابة لاقتراح الدكتور كلوت بك، وكان مقرها في أبوزعبل لوجود المستشفى العسكري بها من قبل، فتم انشاء بالمستشفى نظرا لتوافر التعليم الطبي والتمرين، والغرض منها تخريج الأطباء المصريين للجيش، ثم صار الغرض عاما بعد أن أصبح الأطباء يؤدون الأعمال الصحية لعامة الناس.

وبالفعل اختارت للمدرسة 200 تلميذ من طلاب الأزهر وتولت إدارتها وإدارة المستشفى الدكتور كلوت بك، وضم لها نخبة من الأساتذة الأوروبيين، وكان غالبيتهم من الفرنسيين الذين يدرسون علوم التشريح والراحة والأمراض الباطنية وعلم الصحة وعلم الصيدلية والطب الشرعي والطبيعة والكيمياء والنبات.