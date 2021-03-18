شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع اختيار موقع فرع مكتبة مطروح العامة بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الخميس ،اعمال اختيار موقع اقامة مكتبه مصر العامة بواحة سيوة، حيث التقى العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق.

وتم مناقشة مقترح إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة استمراراً لدور المكتبة في زيادة الوعى الفكرى والثقافى وصولاً إلى أبعد المناطق، بالإضافة إلى تنمية المهارات لدى أبناء الواحة.

حيث تم تفقد الأماكن المقترحة لإنشاء المكتبة التي سيتم إنشاءها بالشكل الملائم لطبيعة واحة سيوة البيئية والسياحية، كما تم تفقد مركز توثيق التراث، وحديقة مجلس المدينة، وقلعة شالي الأثرية، ومركز الصناعات الحرفية.يرافقهما أحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة، والشيخ عمر راجح، والمهندس يحيي قناوي رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية، والاستاذ أسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، والإدارات المعنية بمدينة سيوة.