شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة منال سلامة تكشف تفاصيل واقعة التحرش بها وهي بنت الـ6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الإعلامية منال سلامة بتغليط عقوبة التحرش ضد الأطفال، بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي، قائلة: «التحرش يؤدي إلى وجود مريض نفسي في المستقبل».

وتابعت «سلامة»، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «المتحرش بيدمر حياة بني آدم لحد ما يموت، والبني آدم دا بالتبعية يدمر حياة أسرته فيما بعد، التحرش منذ الأزل موجود».

وأضافت: «أنا شخصيًا تم التحرش بي وأنا عمري 6 سنوات، ما تتصوروش يا جماعة مدى فظاعة هذا الفعل، أنا لم أنس هذه الواقعة حتى الآن، ربت ليا عقدة خلتني مطلعة أظافري لأي راجل».