شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول فيديو للترويج لموكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة والأثار، أول برومو من فيديوهات الترويج لموكب المومياوات الملكية، والذي ينطلق يوم 3 أبريل المقبل من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة لـ«المصري اليوم» أن الهيئة لديها خطة بدأت في تنفيذها بعد موافقة مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة عليها، مؤكدا أن الخطة تستهدف اطلاق مجموعة من الفيديوهات التي تروي تاريخ كل ملك من الملوك العظام، وأماكن الأثار التي تروي تاريخه.