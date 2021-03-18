شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة لتغذية المستشفى بكابلات كهرباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال تغذية مستشفى حميات إمبابة بكابلات كهرباء جهد متوسط نظرا لما يتطلبه زيادة غرف العزل بالمستشفى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ونوهت بأن الشركة المنفذة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمدة يوم واحد فقط، وذلك ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٣ /٢٠٢١وحتى الساعة الخامسة صباحًا دون تعطيل حركة المرور.
وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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