الجيزة : غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة لتغذية المستشفى بكابلات كهرباء

ونوهت بأن الشركة المنفذة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمدة يوم واحد فقط، وذلك ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٣ /٢٠٢١وحتى الساعة الخامسة صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

محمد يوسف

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