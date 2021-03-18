شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: قرار ملء سد النهضة إذا جاء أحاديًّا سيُعقد الأمور ويهدد حياة 20 مليون مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، أن قرار ملء سد النهضة، إذا جاء أحادياً سيزيد من تعقيد الأمور، ومن شأنه تهديد حياة 20 مليون مواطن يسكنون على ضفاف النيل، مشيرة إلى أن المبادرة الرباعية قُصد منها دعم وتسهيل مهمة الاتحاد الإفريقى تحت رئاسة الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الخميس، أن المهدى، استقبلت اليوم، أوليسجون اوباسانجو، الرئيس النيجيرى الأسبق، الذي حضر للسودان، للمرة الثانية، في إطار مساعى الوساطة لحل الأزمة الإثيوبية، حيث قدَّم لوزيرة الخارجية عرضاً عن زيارته الأولى ومراحل الوساطة وعن رؤيته التي تستند إلى شعار «حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية» وعلى ضرورة الحل الشامل للمشاكل، في إشارة لتعدد وتداخل أوجه الأزمة في إثيوبيا وارتباطاتها بالدول المجاورة السودان وإريتريا، وكذا تداعياتها الإنسانية.

وأيدت وزيرة الخارجية حديث أوبوسانجو، بشأن تداخل وتشابه المشاكل في أفريقيا، وأعربت عن أسفها لما يدور في إثيوبيا.

وأكدت أن السودان ليس لديه أية نية لخلق بلبلة أو الدخول في حرب، متأسياً بمبادئ وشعارات ثورته السلمية وحرصه على سياسة حسن الجوار، لافتة إلى عدم وجود خلاف في الأساس حول موضوع الحدود التي حُسمت باتفاقية 1902.

وقالت: «إن ما يحدث الآن هو انتشار الجيش السوداني داخل الأراضي السودانية لتأمين حدوده من عواقب الحرب في إقليم تيجراى، الأمر الذي جاء بطلب من الإثيوبيين أنفسهم مع بداية الأزمة».