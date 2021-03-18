شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ناعية شاكر عبد الحميد : شارك في إعداد أجيال من المبدعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق الذي غيبه الموت مساء اليوم الخميس 18 مارس عن عمر يناهز 69 عاما، وقالت ان الراحل لعب دورا مهما في الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة في مجال النقد الفني، كما شارك في إعداد أجيال من المبدعين وأشارت إلى انه مثَّل دور الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الدكتور شاكر عبدالحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراه تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، وعمل أستاذًا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبًا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديراً لبرنامج تربية الموهوبين وأستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005- 2011)، تخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.