شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستأنف غدا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا سوف تستأنف اعتبارا من الغد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن اليوم الخميس، عن فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة شهر، بحسب روسيا اليوم، وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر الإثنين الماضى إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني، وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.