شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وتفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وتفاصيل امتحانات الطلاب على نظام ابناؤنا في الخارج ،للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

وأكدت أنه يمكن الحصول على رقم جلوس الطالب من خلال الموقع الإليكتروني: https://Sabroad.emis.gov.eg

- سيتم إتاحة تحميل الامتحانات من خلال موقع ابناؤنا في الخارج وفقاً لنظام دراسة الطالب (عربي - لغات - دمج)

- علي الطالب تحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقاً للجدول المعلن والإجابة عليها من المنزل وتدوين (الاسم رباعي - رقم الجلوس - السفارة - الدولة - الصف الدراسي ) على كل ورقة إجابة

- يتم تجميع جميع الامتحانات بعد الاجابة عليها ووضعها في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب - رقم الجلوس - السفارة - الدولة - الصف الدراسي ) في موعد اقصاه اسبوع بعد انتهاء فترة التحميل من الموقع ويتم تسليم المظروف للسفارة

وتقرر ان تكون الامتحانات وفقاً للمواعيد التالية:

ضوابط وتفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

ضوابط وتفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

ضوابط وتفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

ضوابط وتفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

ضوابط وتفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي