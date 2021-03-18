شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: الحملة المسعورة تتواصل ضد مصر وتطالب بحقوق المثليين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الحملة المسعورة ضد مصر تتواصل، فقد صدر بيان لعدة دول تنتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكأن من يصدر البيانات أبرياء.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، البيانات تقول أن قانون مكافحة الإرهاب يتم استغلاله ضد المثليين والصحفيين والحقوقيين.

وتابع أن مبدأ حقوق الإنسان لا خلاف عليه ولكن المغالطات هي الأزمة ونتحدى بعدم وجود معتقل واحد على أرض مصر بدون قرار نيابة.

وأوضح أنه أمس منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة تصدر بيان أقل ما يوصف به أنه دعم للإرهاب والإرهابيين في سيناء وقالت إن الجيش المصري يقوم بهدم المنازل والإخلاء القسري.

وأشار إلى أن عودة الحياة الطبيعية إلى سيناء تسببت للمنظمات في نوع من الهيستريا، فبيان هيومن رايتس ووتش يصف مواجهة الإرهاب في سيناء بأنها «نزاع مسلح».

وأشار إلى أن الحقيقة أن مصر استطاعت التعامل مع المؤامرة تحت قيادة الرئيس السيسي وتم تحويل سيناء لمكان للتنمية .