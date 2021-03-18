شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس مصر الأرثوذكسية تحتفل بصلوات «عشية» عيد الصليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بكافة ايبارشيات الكرازة المرقسية بربوع محافظات مصر، مساء اليوم الخميس، بإقامة صلوات «عشية» عيد الصليب المقدس.

وتقام قداسات العيد صباح غدا الجمعة، وتزيين الكنائس بالصلبان الضخمة من الورود الطبيعية مع إضاءة شمعة أعلي الصليب ليحملها القساوسة والأساقفة خلال قداس عيد الصليب .