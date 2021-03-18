شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الحيوان» ينظم 5 ندوات إرشادية للتربية الصحيحة للطيور المنزلية في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ندوتين إرشاديتين بقرية السليين بمركز سنورس بالفيوم وقرية الملكيين بالشرقية عن تربية الطيور المنزلية وأهمية مكافحة الأمراض المشتركة لحماية الاسرة وتنظيم تربية الطيور في القري و3 ندوات أخري في أسيوط والبحيرة وكفر الشيخ وذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة بتنظيم ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التربية الآمنة للطيور والوقاية من أمراض الدواجن ومنها مرض إنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية الخميس إن الندوة تناولت التربية السليمة والصحيحة للطيور بالإضافة إلى أهمية اعطاء التحصينات في الاوقات المناسبة وبالتالي ينعكس علي زيادة الإنتاج للمرأة الريفية. مشيرا إلى أن الندوة الإرشادية الثانية نفذت بقرية الملكيين البحرية بمركز الحسينية – محافظة الشرقية عن الممارسات الامنة للتعامل مع الطيور بالتربية المنزلية والريفية.

وأضاف «شاهين»، إنه تم تنظيم 3 ندوات آخري في محافظات البحيرة وأسيوط وكفر الشيخ حول التربية الصحيحة للطيور المنزلية منها ورشة عمل بقرية القوصة بافلاقة البلد بدمنهور محافظة البحيرة. كما نفذت يوم الاربعاء 17 مارس ورشة عمل ارشادية بقريه سوالم ابنوب البحرية بمحافظه اسيوط للتعريف بالتربية الصحيحة للطيور وكيفية الحفاظ على الطيور من الأمراض الوبائية والحفاظ على أفراد الأسرة المخالطين للطيور.

ونفذت ورشة عمل إرشادية عن التربية المنزلية الأمنه للطيور بمركز الارشاد الزراعي بقرية اريمون كفر الشيخ.

وأوضح مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية ان حملات التوعية بالتربية الصحيحة للطيور المنزلية تأتى في نطاق تطوير منظومة التربية الريفية للطيور في الريف المصري لزيادة دخل المرأة الريفية من جهة وحماية الطيور من مخاطر الأمراض الوبائية من جهة اخرى مع التركيز على تعليم المرأة كيفية حماية اسرتها من الامراض المشتركة خاصة انفلونزا الطيور وانه في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للمعهد سيتم تنفيذ تلك الورش يوميا حتى يصل الى كل القرى والنجوع بمختلف المحافظات.

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