شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ١٢ شخصا في حريق شركة العامرية للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ١٢ شخصا في حريق نشب، مساء اليوم الخميس، بشركة العامرية للبترول بمنطقة مرغم غرب الاسكندرية.

وأفاد مصدر أمنى رفض ذكر أسمه أن المصابين بينهم حالة حرجة تم نقلها إلى مستشفى الميرى بالاسكندرية ووضعها بالعناية المركزة، اما الباقين فيعانون من جروح متفاوتة.

وأمر المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات العامرية بتشكيل فريق من نيابة أول العامرية بإشراف المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته وسؤال المصابيين في المستشفى .