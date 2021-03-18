شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يكشف أسباب خسارة حزب ميركل في ألمانيا : فضيحة الكمامات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الخفاجي الصحفي والمحلل السياسي إنه لم يكون من المتوقع التراجع الكبير لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا حتى في معقل حزب ميركل الرئيسي.

وأضاف الخفاجي خلال مداخلة عبر سكايب من برلين مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب ميركل حكم الولاية الكبرى والمدينة الأساسية بها شتوتجارت والتي يتواجد بها المصانع الرئيسية والتراجع في الولاية ضربة قوية.

الحزب حكم الولاية لمدة منذ 2011 وتم تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر الذي ينتمي له رئيس الوزراء الحالي الذي أعلن أنه لا يرغب في الترشح لمنصب المستشارية.

وأوضح أن فضيحة الكمامات من ضمن أسباب تراجع حزب ميركل في الانتخابات بالإضافة إلى التراجع في بعض الملفات التي تهم المواطن الألماني.