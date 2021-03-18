شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تحويل 237 ألف فدان لـ« الري الحديث » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، تقريرًا بالموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من «الرى بالغمر» لنُظم الرى الحديث. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1248 كيلومترًا بمختلف المحافظات، ويجرى العمل فى تنفيذ4417 كيلومترًا أخرى، إلى جانب تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1380 كيلومترًا، تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع، 7045 كيلومترًا، وهو ما يتجاوز الــ 7 آلاف كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف 2022 بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

فى سياق متصل، واصلت الجهات المعنية بوزارة الرى، عملها لتشجيع المزارعين على التحوّل من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، إذ أشار التقرير إلى أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل الأنظمة فيه إلى «الرى الحديث» يصل لنحو 237 ألف فدان.