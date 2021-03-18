شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى للقاح المصري كوفيفاكس covi vax قبل التجارب السريرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إلاعلامي أحمد فايق، إن مصر بها علماء وباحثين ومراكز بحثية قادرة أن تساعد في إيجاد حل تجاه فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر فضائية dmc، أن هيئة الدواء المصرية منحت ترخيص لمصنع مصري، وهذا الترخيص يخرج العينة التجريبية للقاح المصري الذي سيستخدم في التجارب السريرية، متابعًا: «من أجل خروج لقاح مصري،

فإنه يجب أن يمر بمجموعة من التجارب«.

وأوضح أن مصر سوف تكون أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح كورونا بسواعد مصرية 100%«، لافتًا إلى أن دراسة وبحث اللقاح المصري تم نشرها في دورية علمية عالمية متخصصة، حيث أثبتت فاعليته في مرحلة التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات.

وعرض الاعلامي أحمد فايق، صور أول عبوات من اللقاح المصري «كوفي فاكس» بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

اللقاح المصري