شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري : الحملة المسعورة تتواصل ضد مصر وتطالب بحقوق المثليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحملة المسعورة ضد مصر تتواصل، وصدر بيان لعدة دول تنتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كأن من يصدر البيانات أبرياء.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، البيانات تقول إن قانون مكافحة الإرهاب يتم استغلاله ضد المثليين والصحفيين والحقوقيين.

وتابع أن مبدأ حقوق الإنسان لا خلاف عليه، لكن المغالطات هي الأزمة، ونتحدى بعدم وجود معتقل واحد على أرض مصر دون قرار نيابة.

وأوضح أنه أمس منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة تصدر بيانًا أقل ما يوصف به أنه يدعم الإرهاب والإرهابيين في سيناء، وقالت إن الجيش المصري يقوم بهدم المنازل والإخلاء القسري.

وأشار إلى أن عودة الحياة الطبيعية إلى سيناء تسببت لهم في نوع من الهيستريا، فبيان هيومن رايتس ووتش يصف مواجهة الإرهاب في سيناء أنها “نزاع مسلح” لكن الحقيقة أن مصر استطاعت التعامل مع المؤامرة تحت قيادة الرئيس السيسي وتم تحويل سيناء لمكان للتنمية .